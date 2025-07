Mãe de Eliza Samudio recebe pertences da filha 15 anos após o crime

Notícias do Brasil – Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza Samudio, recebeu nesta quinta-feira (17) alguns dos pertences pessoais da filha, assassinada há 15 anos. Os itens estavam sob a guarda da Justiça desde 2010 e foram entregues à família somente agora. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles.

Em uma publicação nas redes sociais, Sônia compartilhou uma foto dos objetos: um par de sandálias, um óculos escuro e uma carteira com a foto de Bruninho, filho de Eliza, que atualmente tem 15 anos e atua como goleiro na categoria sub-14 do Botafogo.

“Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a Justiça me devolveu foram esses objetos da Eliza. Ter esses itens em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua tão intensa, tão crua”, escreveu Sônia, em um desabafo emocionante. “Esses objetos são como um pedaço seu. Um pedaço de mim.”

Apesar de já ter recebido anteriormente o computador da filha, Sônia revelou que ainda não teve coragem de abri-lo. Em entrevista ao jornal Extra, ela explicou:

“Tem muita conversa, muitas fotos, conversas com amigas… A doutora Mônica, minha advogada, me perguntou se abri, mas do jeito que estava embalado quando chegou, ficou. Se eu mesma for abrir, meu psicológico não está muito preparado pra isso.”

A decisão judicial que autorizava a entrega dos pertences foi tomada em 2023, mas somente agora os objetos foram localizados e repassados à família.

Mesmo após mais de uma década, o corpo de Eliza nunca foi encontrado. As investigações levaram à condenação do ex-goleiro Bruno Fernandes e de outros envolvidos pelos crimes de sequestro, cárcere privado e homicídio triplamente qualificado.

No relato publicado nesta quinta, Sônia também mencionou o neto:

“Bruninho está crescendo e realizando os sonhos de vocês, e é como se você, Eliza, estivesse viva, sorrindo para ele. Ver ele alcançar os objetivos que você tanto queria é um consolo para a dor que sinto. É como se parte de você estivesse viva no Bruninho, e isso me dá forças para seguir.”

E finalizou:

“Bruninho é a continuidade da sua história. Isso me enche de orgulho e esperança por saber que nem todos os seus sonhos morreram com você, mas que irão ser realizados pelo seu filho — e isso é um presente precioso para mim.”