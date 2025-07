Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após fala de Bruno sobre pensão

Notícias do Brasil – Sônia Moura, mãe da modelo Eliza Samudio e responsável legal por Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno Fernandes, se manifestou nesta semana após a circulação de reportagens que sugeriam uma cobrança pública de pensão alimentícia. Em carta enviada ao portal NaTelinha, Sônia negou que tenha buscado a imprensa para expor o ex-atleta e criticou a maneira como o caso tem sido retratado por alguns veículos.

A tutora do adolescente, hoje com 15 anos e goleiro nas categorias de base do Botafogo, reforçou que sua fala foi distorcida. “Eu não procurei a imprensa para dizer que Bruno Fernandes é devedor. Apenas respondi a uma pergunta feita por um jornalista, e confirmei que ele não está em dia com a pensão. Isso é um fato, não uma denúncia pública”, afirmou.

A repercussão ocorreu após Bruno divulgar um vídeo em suas redes sociais na última quarta-feira (16), no qual afirma estar sendo injustamente acusado de dever três anos de pensão. Alegando dificuldades financeiras, o ex-goleiro informou ter solicitado a revisão do valor judicialmente. Na mesma gravação, ele acusa Sônia de dificultar sua aproximação com Bruninho.

Na carta, Sônia rebateu as acusações, dizendo que nunca impediu o contato, mas que as responsabilidades paternas não podem ser ignoradas. “Pare de jogar suas responsabilidades sobre os outros”, escreveu. Ela também destacou que o processo judicial sobre pensão segue em andamento, e que todas as tratativas estão ocorrendo nos trâmites legais.

Bruninho é filho único de Eliza Samudio, assassinada em 2010. Bruno foi condenado pelo crime e cumpre pena em regime semiaberto.