Mãe e avós de Flávio Bolsonaro são feitos reféns em assalto e Senador dispara: “queriam dinheiro do meu pai”

Notícias do Brasil – Neste domingo (24), a mãe e os avós maternos do senador Flávio Bolsonaro foram feitos reféns durante um assalto na residência da família, localizada no bairro Morada da Colina, em Resende, RJ. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

PUBLICIDADE

Os criminosos abordaram a mãe de Flávio, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, na entrada da casa. A família ficou refém por aproximadamente uma hora e meia, enquanto os assaltantes arrecadavam bens. Após o crime, os ladrões fugiram levando o carro da família.

A Polícia Militar, em patrulha na região, conseguiu recuperar o veículo horas depois, na Estrada do Ipiranga, próximo ao trevo que leva ao município de Arapeí.

PUBLICIDADE

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que já realizou perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança para identificar os assaltantes.

Em suas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro comentou sobre o ocorrido, tranquilizando a todos ao afirmar que, apesar da situação de violência, seus familiares estão bem, mas comentou que os criminosos estavam querendo dinheiro do Ex presidente Jair Bolsonaro.

LEIA MAIS: Venezolano embriagado quase atropela agente de trânsito em faixa liberada na Getúlio Vargas em Manaus

O episódio levanta questões sobre segurança e proteção em áreas residenciais, especialmente em relação a figuras públicas. A investigação prossegue, com a expectativa de que os responsáveis pela ação criminosa sejam localizados e capturados.