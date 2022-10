Mãe e filha de 3 anos morrem atropeladas em faixa de pedestre

Redação AM POST

Mãe e filha mortas ao serem atropeladas em uma faixa de pedestres, na Avenida Independência, em Planaltina, no Distrito Federal, foram identificadas como Sandra Sousa Freire, 33 anos, e Heloísa Sousa Freire, de 3. A balconista é casada e deixa outros dois filhos, de 14 e 6 anos. O grave acidente ocorreu pouco antes das 12h desta segunda-feira (10/10).

O condutor da moto foi identificado como João Batista Siqueira, 35. Ele foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e não sofreu ferimentos graves. João passou por teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool. Segundo o diretor de policiamento do Departamento de Trânsito (Detran), Wesley Cavalcante, o motorista dirigia em uma velocidade ultrapassada da permitida (60km/h).

Sandra é moradora de Planaltina e, pela manhã, saiu com a filha caçula para ir a um dentista com uma amiga. Enquanto estavam no consultório, a balconista foi até uma farmácia com a criança, momento que foi atropelada.

De acordo com o Detran-DF, o motociclista perdeu o controle do veículo, deslizou e bateu nas vítimas. Na hora, Sandra estava com a Heloísa no colo. A criança chegou a voar com a batida e a mãe teve a perna decepada. A perícia da Polícia Civil do DF (PCDF) fez a análise do local do acidente para colher provas que levem às causas da tragédia. O caso é investigado pela 16ª DP (Planaltina).