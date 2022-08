Mãe e filha morrem atropeladas após sofrerem acidente

Uma mulher de 35 anos e a filha dela, de 2 anos, morreram atropeladas em uma rodovia na cidade de Varjota, no interior do Ceará, na manhã deste sábado (27). Uma terceira pessoa que estava com as vítimas também ficou ferida, mas foi socorrida para um hospital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mãe e a criança estavam em um carro que saiu da rodovia após o condutor perder o controle. As duas saíram ilesas do primeiro acidente e foram até o acostamento da rodovia pedir ajuda, acompanhadas do motorista do carro em que estavam. Momento que os três foram atropelados por um veículo que trafegava no local.

Maria Gerlane Barbosa de Mesquita e a filha Vitória Luma morreram no local. Já o homem que estava na companhia delas, que não teve a identidade informada, foi socorrido para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado. O suspeito de atropelar as vítimas fugiu.

Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Varjota.

