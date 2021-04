Mãe e filho internado com Covid-19 fogem de hospital

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Uma moradora de Brasília decidiu tirar o filho de uma unidade pública de Saúde do Distrito Federal, na tarde deste sábado (3/4), sem a prévia autorização médica.

O adolescente está com quadro de Covid-19 e de pneumonia e era acompanhado pela equipe do Hospital Regional do Guará, uma das referências da Secretaria de Saúde para o tratamento da doença.

Continua depois da Publicidade

O fato gerou alvoroço entre os profissionais da unidade, que procuraram o Conselho Tutelar da região para comunicar o episódio. De acordo com servidores, mãe e filho “evadiram do Hospital com a justificativa de que iriam buscar atendimento em um hospital particular”.

Em conversa com o Metrópoles, a mãe confirmou a decisão e informou que o rapaz de 13 anos já está sendo atendido em hospital particular. “Não quero expor meu nome, não. Já está tudo bem e ele [o filho] está sendo atendido num hospital particular aqui mesmo em Brasília”, disse.

Sem autorização

A coluna Janela Indiscreta procurou a Secretaria de Saúde para comentar o episódio. À reportagem, a pasta reforçou que a mãe e o garoto deixaram a unidade pública “sem autorização da equipe do hospital”.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a nota, a responsável alegou que [eles] possuíam plano de saúde e que se encaminhariam para uma unidade privada.

“A direção esclarece que a responsável foi exaustivamente orientada sobre o quadro do paciente e dos riscos e necessidade de controle epidemiológico, além da indispensabilidade de ser mantida sob vigilância médica, todavia, não concordou”, registrou a secretaria.

Continua depois da Publicidade

“Foram reforçadas todas as medidas de higienização e uso de máscara. O Conselho Tutelar foi prontamente acionado para busca ativa e acompanhamento do caso”, completou.

*Fonte: Metrópoles