Mãe entra em desespero ao ver filho morto após ser esfaqueado; veja vídeo

Notícias do Brasil – Uma briga familiar terminou em tragédia na noite de quarta-feira (8), no Setor 12, em Águas Lindas de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal.
Segundo a Polícia Militar, um homem, que possivelmente estava embriagado, agredia sua mãe quando foi atacado com golpes de faca por um terceiro que tentou defender a mulher.
Testemunhas afirmaram que o suspeito desferiu diversas facadas contra a vítima, que ficou caída e ensanguentada na rua. A mãe, que inicialmente pedia ajuda, foi vista chorando ao lado do corpo do filho.
Familiares tentaram socorrer o homem, levando-o até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
O autor do ataque fugiu do local e ainda não foi localizado. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso para identificar o responsável e entender as motivações do crime.