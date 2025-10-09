A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Mãe entra em desespero ao ver filho morto após ser esfaqueado; veja vídeo

Vítima, possivelmente embriagada, foi atacada durante confusão no Setor 12; autor fugiu do local.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 12:11 - Atualizado em 09/10/2025 às 12:13

Ver resumo

Notícias do Brasil – Uma briga familiar terminou em tragédia na noite de quarta-feira (8), no Setor 12, em Águas Lindas de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal.

PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Militar, um homem, que possivelmente estava embriagado, agredia sua mãe quando foi atacado com golpes de faca por um terceiro que tentou defender a mulher.

Testemunhas afirmaram que o suspeito desferiu diversas facadas contra a vítima, que ficou caída e ensanguentada na rua. A mãe, que inicialmente pedia ajuda, foi vista chorando ao lado do corpo do filho.

PUBLICIDADE

Familiares tentaram socorrer o homem, levando-o até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

LEIA MAIS: Veja o momento em que motorista foge sem pagar após abastecer em posto na Constantino Nery, em Manaus

O autor do ataque fugiu do local e ainda não foi localizado. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso para identificar o responsável e entender as motivações do crime.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Veja o momento em que motorista foge sem pagar após abastecer em posto na Constantino Nery, em Manaus

Câmeras de segurança registram momento em que condutor sai em alta velocidade sem efetuar o pagamento.

há 1 hora

Manaus

Carro capota no Japiim e deixa trânsito parado em Manaus; Assista

Acidente envolvendo Fiat Mobi e Montana causou congestionamento na zona sul e deixou vítima ferida.

há 1 hora

Brasil

Marco Rubio faz contato com chanceler brasileiro para tratar de tarifaço

Em nota oficial, o Itamaraty confirmou o contato entre Rubio e Vieira, informando que os dois devem se reunir em breve em Washington.

há 2 horas

Amazonas

Amazonas projeta novo recorde histórico nas importações em 2025

Polo Industrial de Manaus impulsiona economia com alta nas importações e movimentação de US$ 1,53 bilhão em setembro.

há 2 horas

Brasil

Nova fase de operação da PF contra fraude no INSS cumpre mandado no Amazonas

A Operação Sem Desconto teve sua primeira fase deflagrada em abril deste ano.

há 2 horas