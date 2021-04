Mãe impede que filho seja levado em carro durante assalto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dois homens e um adolescente foram presos nesse sábado (3/4) após roubarem o carro de uma mulher no momento em que ela colocava o filho, de apenas 1 ano, na cadeirinha do veículo. O caso ocorreu em Santa Maria.

Toda a ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança. No vídeo é possível ver a mãe colocando a criança dentro do carro enquanto três pessoas se aproximam e anunciam o assalto.

Uma outra mulher, prima da dona do veículo, percebe a movimentação e sai do carro. Enquanto os homens entram no automóvel, a mãe consegue resgatar o bebê.

Segundo informações do delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia, Pablo Aguiar, os bandidos utilizaram uma faca e um simulacro de arma de fogo durante o roubo. “Ela entregou chave e foram levados documentos e cartão de credito”, explica.

Após o crime, a vítima informou um vizinho do ocorrido, o qual ligou para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). “Houve a informação de que eles estavam na BR-040 e teve uma perseguição, que acabou quando eles bateram o carro no meio-fio”, diz Pablo Aguiar.

Os dois homens foram presos e o adolescente apreendido. A vítima reconheceu os três bandidos que a abordaram.

