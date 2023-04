Mãe morre e filho fica ferido após serem arremessados de tobogã

Redação AM POST

Nesse sábado, 8, Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, morreu e o filho dela ficou machucado após um acidente no tobogã do parque de diversões Ski Mountain Park, em São Roque, no estado de São Paulo.

Segundo informações, Luciana descia no tobogã com o filho no colo e, no final da descida, os dois foram arremessados, atingiram uma grade de proteção e caíram no chão. Ambos foram socorridos pelos funcionários do parque e levados para a Santa Casa da cidade.

A mãe não resistiu aos ferimentos e morreu. A criança teve lesões no rosto e está internada, mas as atualizações sobre o estado de saúde ainda não foram divulgados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.