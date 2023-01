Mãe que confessou ter matado o próprio filho é condenada a 30 anos de prisão

Redação AM POST

Alexandra Dougokenski foi condenada a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte do filho, Rafael Winques, de 11 anos. A Justiça do Rio Grande do Sul considerou a ré culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

Presa desde maio de 2020, Alexandra confessou ter matado o filho ao dar dois comprimidos de Diazepam para que o filho dormisse. Em depoimento, ela contou que momentos depois que o menino tomou, ele começou a passar mal. “Ele tava diferente, tava com a boquinha roxa e as mãozinhas geladas. Não lembro a hora certa, era madrugada”, disse.

A mulher escondeu o corpo de Rafael em uma caixa de papelão que estava na garagem do vizinho, a cinco metros da residência dela. Segundo Alexandra, ela não teve a ajuda de ninguém.

O crime

No dia seguinte a morte do menino, ela registrou boletim de ocorrência, mentiu à polícia dizendo que acordou e percebeu que Rafael não estava, que a cama estava desarrumada e que não sabia o que poderia ter “o motivado a sair de casa sem avisar ninguém”.

De acordo com a denúncia do MP-RS, a mãe estaria inconformada com o fato de o menino estar desobedecendo às suas ordens, brincando no celular até tarde.

Durante o julgamento, a defesa de Alexandra sustentou que Rodrigo Winques, pai de Rafael, era o autor do crime. No seu interrogatório, ela disse que o ex-companheiro e um comparsa foram até a casa dela, naquela madrugada, com o objetivo de levar o menino embora.

Rafael teria se debatido e Rodrigo o segurou e amarrou com uma corda, asfixiando a criança. A mãe teria sido obrigada a acompanhar a dupla até o terreno ao lado da casa dela, onde o corpo foi colocado. A tese, no entanto, não convenceu o júri.

Além da mãe do menino, foram ouvidas 10 testemunhas e informantes, entre eles, familiares da ré, delegados, professoras de Rafael e o pai dele, Rodrigo. Alexandra Dougokenski ainda pode recorrer da sentença.

*Com informações de ISTO É