Magno Malta anuncia que prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio foi revogada pelo STF

Redação AM POST

O ex-senador Magno Malta disse nas redes sociais nesta sexta-feira (10) que a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio foi revogada. A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

“A prisão de Osvaldo Eustaquio é revogada!”, escreveu o ex-senador em publicação no Instagram com a foto de Oswaldo Eustáquio.

Esse seria o primeiro aceno do Supremo Tribunal Federal (STF) para a pacificação entre os poderes. Nas próximas horas, o ministro Alexandre de Moraes deve apreciar um pedido de habeas corpus ajuizado por deputados federais da base do presidente Bolsonaro e deferir o pedido de Zé Trovão. Os dois estão juntos na Cidade do México.

O jornalista investigativo premiado passou a ser reduzido a “blogueiro bolsonarista” pela grande imprensa que assistiu calada à prisão de um colega de profissão por crime de opinião, ocorrida em junho do ano passado. Logo depois ele foi enviado para prisão domiciliar, até que em dezembro, foi preso novamente, desta vez na Papuda, onde denunciou que estava sendo torturado.

“Um agente me pegou pelo braço. Um outro me enforcou. Torceram meus dois braços, meu pescoço e, quando me soltaram para respirar, espirraram uma espécie de spray de pimenta na cara. Apanhei igual cachorro. Eu já estava sem ar, machucado e ainda me espirraram aquilo, fiquei desnorteado, apaguei e só acordei na solitária, na cela 6”, relembrou o jornalista em entrevista à Joven Pan.

Em 22 de dezembro que ele sofreu um acidente na prisão, fraturando a quinta vértebra da coluna e se tornando paraplégico. “De fato, ocorreu um acidente. No entanto, há a hipótese de que a lesão na coluna tenha ocorrido quando os policiais me tiraram do chão de forma inadequada”, testemunhou.