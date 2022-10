Magno Malta é hospitalizado com ferimentos no rosto após vidro de banheiro de hotel quebrar

Redação AM POST

O senador eleito Magno Malta (PL-ES) foi hospitalizado em uma unidade médica de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, com diversos ferimentos no rosto. De acordo com ele, os machucados foram causados pelo vidro do banheiro de um hotel, que estilhaçou na segunda-feira (24).

Malta está na Bahia em viagem de campanha com o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição pelo PL. Nas redes sociais, o senador eleito disse que foi desaconselhado pelos médicos a seguir em viagem, por causa da pressão do avião, já que ele está com o rosto machucado.

“Estou com esse monte de curativo, nariz e olho inchado… sofri um acidente hoje [segunda, 24] pela manhã, com o blindex do hotel onde eu estava hospedado. Fui bem atendido aqui no hospital, em Vitória da Conquista, e vou seguir viagem. Vou cumprir a minha missão, mesmo desaconselhado pelos médicos, por causa da pressão do avião”, disse o senador eleito.

Os estilhaços de vidro cortaram o nariz e parte da sobrancelha de Malta, acima do olho direito. O senador eleito também apareceu com o olho bastante inchado e roxo. Nesta terça, o senador eleito acompanha Bolsonaro nas cidades de Guanambi, próximo a Vitória da Conquista, e em Barreiras, no oeste da Bahia.

