Maioria vê provocação de Lula a Trump durante cúpula do Brics, aponta Quaest

Notícias de Política – Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (16) pelo instituto Genial/Quaest revelou que 55% dos brasileiros consideram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Cúpula do Brics, realizada no início de julho. Outros 31% afirmaram não ver provocação nas falas do petista, enquanto 14% não souberam ou preferiram não responder.

Durante o encontro entre países emergentes, Lula criticou diretamente o norte-americano, classificando como “irresponsável” a postura de Trump, que ameaçou impor uma tarifa de 10% a países que adotassem o que chamou de “políticas antiamericanas” dentro do bloco. A declaração foi publicada por Trump em sua rede social, Truth Social.

Em resposta, Lula defendeu a soberania dos países do Brics:

— O mundo mudou, não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Eu achei muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais — disse o presidente brasileiro.

O chefe do Executivo também respondeu a outra declaração do republicano, que acusou o Brasil de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para Lula, Trump deveria se ater à política de seu próprio país:

— Esse país tem lei, esse país tem regra e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida, mas não na nossa.

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 14 de julho, em entrevistas presenciais em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.