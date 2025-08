Malafaia pede impeachment de Alexandre de Moraes e critica prisão domiciliar de Bolsonaro

Notícias do Brasil – O pastor Silas Malafaia usou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para criticar duramente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após a decisão que determinou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo, o líder evangélico pediu o impeachment do magistrado e o acusou de “rasgar a Constituição”.

“O ditador da toga, Alexandre de Moraes, precisa tomar um impeachment pelo bem do Estado democrático de direito”, disse Malafaia, que também afirmou que não há mais justiça no Brasil, apenas decisões concentradas nas mãos do ministro.

O pastor citou artigos da Constituição que, segundo ele, estariam sendo desrespeitados por Moraes em suas decisões monocráticas. Ele também relacionou a nova medida cautelar contra Bolsonaro com as sanções que o Brasil pode sofrer internacionalmente.

“Vai chegar a hora desse ditador. Ele tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso pelo bem do Estado democrático brasileiro. Vai chegar a hora dele por vias legais, por pressão do povo, por pressões internacionais e pela justiça de Deus”, declarou.

Malafaia é um dos principais aliados políticos de Jair Bolsonaro no meio evangélico e tem sido uma das vozes mais ativas na reação à decisão do STF.