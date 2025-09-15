Manauara é morta com facadas no pescoço pelo ex-marido em bar no Mato Grosso

Notícias do Brasil – Na noite de sexta-feira, 12, Sabrina Silva, uma jovem manauara de 26 anos, foi brutalmente assassinada a facadas em um bar na cidade de Apiacás, no interior do Mato Grosso.

PUBLICIDADE

O principal suspeito do crime é Gelson, seu ex-marido, de 38 anos, que fugiu logo após o ataque e permanece foragido. A tragédia ocorreu na presença de duas amigas de Sabrina, que estavam celebrando um aniversário.

De acordo com relatos da polícia, as amigas acompanharam Sabrina até o bar após ela receber um chamado do ex-companheiro.

PUBLICIDADE

Assim que Gelson chegou, armado com uma faca, ele desferiu vários golpes no pescoço da vítima antes de escapar. As amigas afirmaram que Gelson não aceitava o fim do relacionamento e frequentemente ameaçava Sabrina. Durante a união, ele havia mostrado comportamentos agressivos, incluindo violência física.

O pai de Sabrina, seu Francisco Soares, confirmou a versão, revelando que recebeu ligações de Gelson, que dizia que mataria a filha.

LEIA MAIS: Homem é preso após fazer grau com moto que matou trabalhador em Manaus

Sabrina e Gelson se conheceram no Pará e, após se mudarem para o Mato Grosso, a violência aumentou. Mesmo tentando recomeçar sua vida, Sabrina continuava sendo perseguida por ele. Deixou duas filhas e, para trazer seu corpo de volta, os pais organizam uma vaquinha virtual, buscando justiça e um sepultamento digno.