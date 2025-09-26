Manicure é encontrada morta em motel com controle remoto introduzido no ânus

Notícias do Brasil – Um homem identificado como Djalma Diego Oliveira Deodato, 25 anos, foi preso na última terça-feira (23/9) em flagrante suspeito de matar a manicure Julia Ramilly Duarte, de 20 anos, em um motel localizado na rodovia PE-22, em Paulista, no Grande Recife. A prisão ocorreu poucas horas após o crime, graças à análise de imagens de câmeras de segurança, que permitiram à Polícia Militar identificar o suspeito.

PUBLICIDADE

Segundo as investigações, o casal chegou de moto ao estabelecimento por volta das 4h39 e seguiu para uma das suítes. Por volta das 7h14, o homem foi visto saindo sozinho e informando à recepção que a mulher permaneceria no quarto. Algumas horas depois, às 9h, o corpo de Júlia foi encontrado por uma camareira, de bruços na cama, apresentando sinais de estrangulamento e indícios de violência. A perícia constatou ainda que a vítima havia sido agredida sexualmente com um controle remoto de televisão introduzido no ânus.

O quarto apresentava sinais de luta, com roupas e objetos espalhados. Unhas postiças arrancadas no chão evidenciavam a tentativa desesperada de defesa.

Leia também: Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

PUBLICIDADE

O suspeito, que já cumpriu pena por tráfico de drogas e havia utilizado tornozeleira eletrônica até o início deste ano, foi localizado no seu local de trabalho e preso pela polícia. De acordo com os agentes, ele aparentava estar sob efeito de drogas durante a abordagem e demonstrou frieza diante da situação.

Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O homem foi transferido para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima. O caso segue sob investigação da 7ª Delegacia de Homicídios, com acompanhamento do Ministério Público.

Júlia Silva era mãe de uma menina de cinco anos e trabalhava como manicure autônoma. Familiares e amigos lamentaram a morte da jovem, ressaltando a perda irreparável para a criança. As investigações seguem em andamento por meio da 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

A mãe da vítima acredita que a filha estava voltando pra casa em uma corrida por aplicativo, quando foi parar no motel. “Isso foi uma corrida, tem a corrida aqui, tem o print da corrida do aplicativo”, relatou à emissoras de TV.