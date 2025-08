Manifestações pró-Bolsonaro e contra Moraes reúnem apoiadores em 62 cidades brasileiras

Notícias do Brasil – Neste domingo (3), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocuparam ruas de pelo menos 62 cidades brasileiras para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pedir anistia para investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. As manifestações, organizadas por aliados políticos e lideranças religiosas como o pastor Silas Malafaia, também levantaram bandeiras contra medidas judiciais impostas a Bolsonaro e defenderam o impeachment de Moraes.

Em Brasília, manifestantes se reuniram em frente ao Banco Central, no Eixão Sul, onde a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) liderou discursos contra o STF. Ela classificou Bolsonaro como “inocente” e criticou o uso de tornozeleira eletrônica imposta ao ex-presidente, além de atacar diretamente o presidente Lula. Outros políticos presentes foram o senador Izalci Lucas (PL-DF) e os deputados distritais Thiago Manzoni (PL) e Pastor Daniel de Castro (PP), além do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que acusou Moraes de “criminoso”.

No Rio de Janeiro, milhares de pessoas se reuniram em Copacabana a partir das 11h, em ato encabeçado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente. Em discurso, ele voltou a acusar Moraes de perseguição política e afirmou que o Brasil vive uma “anormalidade institucional”. O governador do estado, Cláudio Castro (PL), também marcou presença e deve discursar.

Já em Belo Horizonte, o público se concentrou na Praça da Liberdade. Apesar da ausência de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde março articulando apoio internacional à causa bolsonarista, seu nome foi um dos mais citados. Os manifestantes celebraram a sanção imposta a Moraes pela chamada Lei Magnitsky, norma americana que prevê punições a violadores de direitos humanos.

Os atos ocorrem em meio ao processo que investiga Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Condições judiciais impostas pelo STF impedem o ex-presidente de participar presencialmente das manifestações.

Em todo o Brasil, cidades como São Paulo, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Belém, Fortaleza e Florianópolis também registraram concentrações. Santa Catarina liderou o número de locais com manifestações, somando 26 cidades. O Sul foi a região com maior adesão, com 29 cidades, seguido pelo Nordeste, com 12.

Silas Malafaia, um dos articuladores dos protestos, concentrou esforços no Rio e usou as redes sociais para atacar Moraes. “Se não parar com essa perseguição covarde, vai piorar”, declarou o pastor em tom de ameaça.

Apesar do tom inflamado dos discursos, os atos ocorreram de forma pacífica, segundo informações da Polícia Militar em estados como Minas Gerais e São Paulo. Nas manifestações, era comum o uso de camisetas verde-amarelas, bandeiras do Brasil e cânticos do Hino Nacional. Líderes bolsonaristas afirmaram que novos atos estão sendo organizados para as próximas semanas.

A movimentação política deste domingo revela a continuidade da polarização no país, mesmo após quase três anos do fim do mandato de Bolsonaro. A oposição promete apresentar no Congresso Nacional novos pedidos de anistia e de impeachment contra ministros do STF.