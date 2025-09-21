Manifestantes ocupam Copacabana contra PEC da Blindagem e Projeto da Anistia com shows de artistas renomados

Notícias do Brasil – Na tarde deste domingo (21), milhares de manifestantes se reuniram na orla da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em protesto contra a PEC da Blindagem e o Projeto da Anistia, que prevê perdão a pessoas condenadas pelos atos do 8 de janeiro de 2023. No ápice do ato, por volta das 16h, foram contabilizadas 41,8 mil pessoas.

Leia mais: Senado deve pautar PEC da Blindagem na CCJ na próxima quarta-feira

O evento também teve caráter musical, com apresentações de Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Maria Gadú, Jorge Vercillo, Marina Sena, Ivan Lins e Lenine. Cada artista subiu ao palco exibindo mensagens ou roupas em defesa da democracia e contra a anistia.

Maria Gadú abriu o ato com a música “Como Nossos Pais”, enquanto Marina Sena cantou “Brasil”, de Cazuza. Caetano Veloso apresentou repertório incluindo “Podres Poderes”, “Um Índio”, “Sem Lenço, Sem Documento” e “Desde que o Samba é Samba”. Ivan Lins declarou: “Nós não temos cara de babaca. Temos que fazer valer isso até outubro do ano que vem. Sem anistia”. Lenine chamou a PEC de anistia de “maior cara de pau da história”.

Participação de políticos

O ato também contou com a presença de políticos e representantes partidários, incluindo:

Deputados federais: Chico Alencar, Henrique Vieira, Tarcísio Motta, Talíria Petrone, Glauber Braga, Jandira Feghali, Bandeira de Mello, Benedita da Silva.

Deputados estaduais: Dani Balbi, Flávio Serafini, Lilian Bhering, Carlos Minc.

Vereadores: Thais Ferreira e Rick Azevedo.

Durante toda a manifestação, manifestantes gritaram palavras de ordem como “Sem anistia” e “Bolsonaro na prisão”, cobrando a manutenção das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O evento em Copacabana terminou por volta das 19h, e a estação de metrô General Osório registrou longas filas e tumulto devido ao grande público.

Ato nacional

O protesto contra a PEC da Blindagem e o Projeto da Anistia também ocorreu simultaneamente em outras capitais brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Natal, Teresina, Belém, Manaus e Cuiabá.

A mobilização reafirma o clima de insatisfação da sociedade civil com propostas que podem blindar políticos de investigações ou anistiar condenados pelo 8 de janeiro, gerando grande repercussão política e midiática.