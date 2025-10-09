A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Marco Rubio faz contato com chanceler brasileiro para tratar de tarifaço

Em nota oficial, o Itamaraty confirmou o contato entre Rubio e Vieira, informando que os dois devem se reunir em breve em Washington.

09/10/2025 às 10:57

Ver resumo

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou nesta quinta-feira (9) que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar da questão da taxação extra aplicada a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O anúncio marca uma nova fase nas negociações comerciais entre os dois países, após uma videoconferência realizada na última segunda-feira (6) entre Lula e o ex-presidente Donald Trump.

Em entrevista à Rádio Piatã, da Bahia, Lula destacou que a conversa com Trump foi marcada por cordialidade. “Confesso que fiquei surpreso com o resultado da conversa, porque era uma coisa que parecia que não iria acontecer, parecia impossível”, afirmou o presidente, lembrando também do breve encontro entre os dois durante a Assembleia-Geral da ONU, no mês passado.

PUBLICIDADE

Segundo Lula, os dois líderes trocaram números de telefone para estabelecer uma comunicação direta e planejando um encontro pessoal em breve. “Nós somos dois senhores de 80 anos, presidimos as duas maiores democracias do Ocidente e precisamos passar para o resto do mundo cordialidade e harmonia, e não discórdia e briga. Então, foi uma coisa extraordinária”, afirmou o presidente.

Marco Rubio assume interlocução diplomática

PUBLICIDADE

Após a videoconferência, Trump designou Marco Rubio para conduzir o diálogo com o Brasil. Lula explicou que o secretário de Estado foi instruído a discutir a remissão ou redução da taxação sobre produtos brasileiros, que, segundo o presidente, foi resultado de informações incorretas sobre o país. “Talvez comece a ter conversa a partir de agora e vamos ver se a gente consegue se acertar, porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos”, disse Lula.

Itamaraty confirma tratativas econômicas

PUBLICIDADE

Em nota oficial, o Itamaraty confirmou o contato entre Rubio e Vieira, informando que os dois devem se reunir em breve em Washington para “dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes”. A nota reforça o compromisso de ambos os governos em buscar soluções negociadas e fortalecer a parceria bilateral, principalmente nas áreas de comércio, investimentos e cooperação econômica.

“O secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos”, diz a nota.

PUBLICIDADE

Tarifaço
O tarifaço imposto ao Brasil faz parte da nova política da Casa Branca, inaugurada pelo presidente Donald Trump, de elevar as tarifas contra parceiros comerciais na tentativa de reverter a relativa perda de competitividade da economia dos Estados Unidos para a China nas últimas décadas.

No dia 2 de abril, Trump impôs barreiras alfandegárias a países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação. Como os EUA têm superávit com o Brasil, na ocasião foi imposta a taxa mais baixa, de 10%.

Porém, em 6 de agosto, entrou em vigor uma tarifa adicional de 40% contra o Brasil em retaliação a decisões que, segundo Trump, prejudicariam as big techs estadunidenses e em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

Entre os produtos tarifados pelos Estados Unidos estão café, frutas e carnes. Inicialmente, cerca de 700 itens (45% das exportações do Brasil aos EUA) como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes, ficaram fora da taxação. Depois, outros produtos também foram livrados das tarifas adicionais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Amazonas projeta novo recorde histórico nas importações em 2025

Polo Industrial de Manaus impulsiona economia com alta nas importações e movimentação de US$ 1,53 bilhão em setembro.

há 30 minutos

Brasil

Nova fase de operação da PF contra fraude no INSS cumpre mandado no Amazonas

A Operação Sem Desconto teve sua primeira fase deflagrada em abril deste ano.

há 38 minutos

Brasil

Sindicato ligado ao irmão de Lula é alvo de nova fase de operação da PF contra fraudes no INSS

Polícia Federal cumpre 66 mandados, um deles no Amazonas, em nova fase da Operação Sem Desconto.

há 50 minutos

Manaus

Polícia Civil pede ajuda para identificar mulher que enviou ameaças a empresário em Manaus

Crime ocorreu em agência dos Correios no Centro da cidade; denúncias podem ser feitas pelo telefone do 9º DIP.

há 53 minutos

Brasil

Flávio Dino blinda presidente de sindicado ligado ao irmão de Lula e garante direito ao silêncio na CPMI do INSS

A decisão de Dino é vista por opositores como uma blindagem política ao entorno de Lula.

há 1 hora