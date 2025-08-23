A notícia que atravessa o Brasil!

Marcos do Val desafia ordem de Moraes e mostra tornozeleira eletrônica em live: “não cometi crime”

Do Val lê, durante o vídeo, os casos em que o uso de tornozeleira eletrônica é permitido.

23/08/2025 às 03:00

Notícias do Brasil – O senador Marcos do Val (Podemos-ES) desobedeceu as medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e fez uma live em seu canal no YouTube nesta sexta-feira, 22. No vídeo, o parlamentar nega as acusações de vazamento de documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), diz que não saiu do País ilegalmente e mostra a tornozeleira eletrônica que está usando.

“Senador da República com tornozeleira eletrônica sem nenhum crime”, disse ao levantar o pé e mostrar o dispositivo. “Senadores, isso aqui é um tapa na cara de vocês”, completa o parlamentar.

Do Val lê, durante o vídeo, os casos em que o uso de tornozeleira eletrônica é permitido. Ele afirma que o dispositivo é previsto, dentre outros crimes, para envolvidos com tráfico de drogas, furto, estupro e agressão a mulheres, o que não seria o seu caso. O senador também defende que nunca foi condenado, por isso, não poderia usar o equipamento.

Em junho de 2023, Do Val foi alvo de uma operação da PF por divulgar documentos sigilosos da Abin. Em investigação, ele foi impedido de deixar o País. Porém, em julho, viajou aos EUA usando o seu passaporte diplomático e driblando o STF. Ao desembarcar no Brasil, em agosto, o senador foi alvo de medidas cautelares da Polícia Federal, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

“Eu fui para os Estados Unidos porque sou um cidadão livre e senador da República em exercício. Não cometi crime, não fui denunciado. E aí? Eu sigo a Constituição ou eu sigo Alexandre (de Moraes)?” questiona do Val no vídeo. Do Val também diz que teve seu passaporte foi recolhido, mas que não havia ordem que o impedisse de sair do País.

Leia também: Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

O senador ainda afirma que, quando estava no exterior, ele e sua filha tiveram seus CPFs e contas bancárias bloqueadas por Alexandre de Moraes. Após o ocorrido, ele afirmou que entrou em contato com Marco Rubio – secretário de Estado dos EUA – e comunicou as sanções que enfrentava.

“Eu fiz contato direto com o Marco Rubio e disse para ele o que tinha acabado de acontecer (bloqueio do seu Pix). Até então, Alexandre só tinha perdido o visto e não poderia entrar nos Estados Unidos. A equipe do Marco Rubio virou para mim no telefone, revoltados, posso mostrar depois o ódio que ficaram na hora, e falaram: ‘Senador, amanhã ele será penalizado’. No dia seguinte, acordo com ele integrando a Lei Magnitsky”, afirma Do Val. Ele ainda complementa: “Você (Moraes) não sabe com quem você se meteu” e diz que a queda do ministro está se aproximando

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 13 de agosto, afirmou que a Casa analisava como recorreria ao STF a favor do senador. Uma possibilidade, era o Senado, em contrapartida a uma flexibilização das medidas cautelares contra Do Val, afastar o senador do mandato por seis meses.

Estadão Conteúdo

