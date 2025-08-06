Marcos do Val exibe tornozeleira e se amordaça em protesto contra decisão de Alexandre de Moraes

Notícias do Brasil – Em um ato silencioso e simbólico, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) surpreendeu ao aparecer no plenário do Senado Federal, nesta quarta-feira (6), usando uma mordaça e exibindo a tornozeleira eletrônica que está obrigado a usar desde o início da semana. O protesto do parlamentar ocorreu em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o monitoramento eletrônico do congressista após o descumprimento de uma ordem judicial.

Do Val, investigado por suposta tentativa de obstrução da Justiça no inquérito que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, teve o passaporte apreendido por ordem do STF. No entanto, contrariando a determinação judicial, embarcou para os Estados Unidos no último dia 23, o que levou Moraes a endurecer as medidas contra o senador.

Censurado e com tornozeleira no pé, senador Marcos do Val permanece em silêncio ao lado dos colegas, enquanto a Senadora Damares rasga o verbo sobre a situação. pic.twitter.com/0XI44kQEPA — Marinês Araldi (@MARINESARALDI) August 6, 2025

Desde segunda-feira (4), Marcos do Val está sendo monitorado pela Polícia Federal por meio da tornozeleira instalada em sua perna esquerda. Durante a sessão, ele apareceu com o pé descalço para exibir o equipamento aos demais senadores e à imprensa, permanecendo em silêncio e com a boca coberta por uma faixa preta, em protesto.

O ato gerou repercussão imediata entre os parlamentares. Senadores como Damares Alves (Republicanos-DF) demonstraram apoio público a Do Val e criticaram o que consideram uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Os aliados do senador argumentam que as medidas judiciais contra ele ferem prerrogativas parlamentares e a liberdade de expressão.

Apesar da manifestação silenciosa, o episódio reacende o debate sobre os limites entre as decisões do Judiciário e a atuação de parlamentares. Marcos do Val ainda não se pronunciou formalmente sobre as acusações, mas vem usando suas redes sociais para reforçar a narrativa de que é alvo de perseguição política.

A expectativa é que o caso continue gerando desdobramentos no Congresso e no STF, com implicações diretas para o clima institucional entre os Poderes da República.