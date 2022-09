Maria Gadú tem cachê retido após declarar voto a Lula em evento financiado com dinheiro público

Redação AM POST*

Após cantora Maria Gadú fazer declaração de voto em apoio ao candidato Lula (PT) em show, a Associação para Fomento da Arte e da Cultura (AFAC), entidade que gerencia o Parque Vicentina Aranha, informou nesta quinta-feira (22) que o pagamento do cachê da artista ficará retido.

A cantora esteve em São José no último sábado (17) e foi uma das atrações musicais da Flim, a Festa Literomusical, que aconteceu entre quinta e domingo. Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram que durante a apresentação a cantora segurou uma toalha com o rosto de Lula (PT), candidato à presidência. No tecido, havia a frase ‘Eu voto’ escrita acima do rosto do político.

Após a cantora declarar o voto em Lula, a prefeitura de São José dos Campos solicitou que a AFAC suspendesse o pagamento do cachê dela. De acordo com a prefeitura, além de solicitar a suspensão do pagamento do cachê da cantora, o órgão pediu ainda a AFAC que a entidade tome providências para pedir a devolução dos valores já pagos por meio de leis de incentivo fiscal.

De acordo com a AFAC, o órgão está impossibilitado de realizar qualquer pagamento até o final da apuração do caso, por correr o risco de cometer improbidade administrativa. Parte do evento foi financiado com dinheiro público.

Além de reter o cachê, a AFAC informou que o caso será protocolado junto ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral, para investigar a conduta da artista.

Segundo a prefeitura, durante a apresentação na Flim a cantora teria transformado o evento em um ‘showmício’ ao declarar seu voto e desviado o caráter cultural do show. A administração alega que ela fez campanha eleitoral com pedidos de voto para o candidato à presidência.

*Com informações do G1