A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Marido mata esposa com mais de 15 marretadas na frente das filhas pequenas em varanda de apartamento; veja

Suspeito está preso.

Por Marcia Jornalist

21/08/2025 às 07:19 - Atualizado em 21/08/2025 às 07:24

Ver resumo

Notícias do Brasil – Uma mulher de 37 anos, Laina Santana Costa Guedes, foi brutalmente assassinada a marretadas na noite de terça-feira (19) em seu apartamento na Região Metropolitana de Salvador (BA). O crime, que chocou os vizinhos, ocorreu enquanto Laina estava dentro de casa.

PUBLICIDADE

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o autor do crime desferindo mais de 15 golpes na sacada do apartamento. Nos vídeos, é possível ouvir os gritos de socorro da vítima, que geraram desespero entre os moradores da região.

Em uma das gravações, Laina é vista correndo para a varanda em busca de ajuda, enquanto o homem tenta escapar pela janela.

PUBLICIDADE

Durante a confusão, algumas pessoas invadiram o apartamento na esperança de salvar Laina, que estava acompanhada de suas duas filhas. A filha mais velha, uma adolescente, se feriu ao tentar proteger a mãe e a irmã.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou que Laina foi levada ao Hospital Municipal de Cajazeiras, mas não resistiu aos ferimentos.

LEIA MAIS: Sine oferta 489 vagas de emprego em Manaus e no Amazonas nesta quinta-feira

O suspeito, que também se feriu, foi encaminhado a uma unidade de saúde e, posteriormente, autuado em flagrante por feminicídio na 27ª Delegacia Territorial de Itinga. A Polícia Civil investiga o caso, e o homem permanece custodiado à disposição da Justiça.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Rondônia

Justiça nega liberdade a empresário preso com barras de ouro em Rondônia

Defesa alegou que réu é provedor da família, mas tribunal manteve prisão preventiva diante da gravidade do caso.

há 7 minutos

Brasil

EUA avaliam bloquear acesso de Moraes a serviços e plataformas

Medida estudada pelo governo Trump pode restringir ministro do STF em companhias aéreas, hotéis e gigantes de tecnologia.

há 16 minutos

Mundo

Rússia propõe elevar nível das negociações sobre a guerra na Ucrânia

Objetivo é avançar para um cessar-fogo duradouro.

há 31 minutos

Política

Deputado do PT, Sinésio Campos é vaiado em evento com Janja na Ufam

O presidente do PT no Amazonas foi vaiado pelo público ao ser anunciado para compor a mesa do evento.

há 36 minutos

Amazonas

DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

A travessia do Rio Curuçá no km 23,10 será interditada nesta sexta (22), das 6h às 12h.

há 45 minutos