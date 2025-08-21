Marido mata esposa com mais de 15 marretadas na frente das filhas pequenas em varanda de apartamento; veja

Notícias do Brasil – Uma mulher de 37 anos, Laina Santana Costa Guedes, foi brutalmente assassinada a marretadas na noite de terça-feira (19) em seu apartamento na Região Metropolitana de Salvador (BA). O crime, que chocou os vizinhos, ocorreu enquanto Laina estava dentro de casa.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o autor do crime desferindo mais de 15 golpes na sacada do apartamento. Nos vídeos, é possível ouvir os gritos de socorro da vítima, que geraram desespero entre os moradores da região.

Em uma das gravações, Laina é vista correndo para a varanda em busca de ajuda, enquanto o homem tenta escapar pela janela.

Durante a confusão, algumas pessoas invadiram o apartamento na esperança de salvar Laina, que estava acompanhada de suas duas filhas. A filha mais velha, uma adolescente, se feriu ao tentar proteger a mãe e a irmã.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou que Laina foi levada ao Hospital Municipal de Cajazeiras, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito, que também se feriu, foi encaminhado a uma unidade de saúde e, posteriormente, autuado em flagrante por feminicídio na 27ª Delegacia Territorial de Itinga. A Polícia Civil investiga o caso, e o homem permanece custodiado à disposição da Justiça.