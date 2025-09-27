Marido mata esposa e simula assalto para encobrir crime no Paraná

Notícias do Brasil – Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi preso na sexta-feira (26/9) em São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, suspeito de assassinar a esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos. A prisão foi cumprida após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva por feminicídio.

O crime ocorreu em 13 de setembro, quando Jaqueline foi encontrada morta na área externa da residência do casal, com um disparo na cabeça. Inicialmente, o caso havia sido registrado como um possível assalto. Adriano também apresentava ferimentos por arma de fogo e chegou a ser hospitalizado em estado grave, reforçando a versão de que ambos teriam sido vítimas de criminosos.

No entanto, a investigação agora aponta que o ferimento em Adriano foi autoinfligido para dar credibilidade à simulação do assalto.

