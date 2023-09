Marília Mendonça lidera ranking das 50 mais tocadas no Brasil

A cantora Marília Mendonça aparece na liderança das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023, em um ranking realizado pela Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país.

No início deste ano, o gênero musical sertanejo dominou as paradas musicais com oito das dez músicas mais tocadas, segundo a entidade. A canção líder desse ranking foi “Leão”, que faz parte do EP intitulado “Decretos Reais”, lançado postumamente em homenagem à cantora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados somam as informações das plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com estatísticas compiladas pela BMAT, entidade referência global que indexa os dados de uso e propriedade de música globalmente em TVs, rádios, plataformas digitais e outros.

Redação AM POST