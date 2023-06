Marinha resgata sexto pescador do navio que naufragou

A Marinha encontrou com vida um dos pescadores desaparecidos no naufrágio de um barco pesqueiro, no litoral de Santa Catarina. Agora, são seis os tripulantes resgatados. Dois ainda seguem desaparecidos.

Deivid Luiz Monteiro Ferreira foi localizado na tarde desse domingo, a cerca de 200 quilômetros da costa catarinense, agarrado a uma boia e com quadro grave de hipotermia.

Ele recebeu os primeiros socorros na Base Aérea de Florianópolis, por uma equipe do Samu, sendo depois encaminhado para um hospital.

As informações são do capitão-tenente Paiva Aguiar, piloto do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral.

Outros cinco tripulantes foram encontrados com vida no sábado pela Capitania dos Portos. Eles desembarcaram na manhã desse domingo, em Itajaí, no litoral norte catarinense.

O navio, com oito pessoas, afundou na sexta-feira. Um dia antes, a Marinha emitiu um alerta avisando sobre a passagem do ciclone extratropical no mar.

Ainda estão desaparecidos: Alisson da Silva Santos e Diego Silva de Brito. As buscas continuam nesta segunda-feira (19).

Agência Brasil