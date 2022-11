Máscaras em aviões e aeroportos são obrigatórias a partir de hoje

Agência Brasil

uso obrigatório de máscaras voltou a valer nesta sexta-feira (25) em aeroportos e aeronaves no Brasil. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a determinação na última terça-feira, por causa do aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas.

Continua depois da Publicidade

No aeroporto de Brasília, muitos passageiros já estavam sabendo sobre a regra e chegavam com a máscara no rosto ou no bolso. No entanto, também teve gente que precisou recorrer à bagagem para encontrar uma máscara e poder embarcar.

A senhora Angélica Benedetto já estava usando a máscara fora da área de embarque. Ela aprovou a medida.

Raifran de Almeida considera essa cautela importante, especialmente nos aviões.

Continua depois da Publicidade

Já Carlos Barbosa achava que a regra começava só a tarde e não de manhã, quando ia viajar. Por sorte, tinha uma máscara na mala. Ele não acredita, no entanto, que a medida vá ajudar muito.

De acordo com a regra da Anvisa, estão proibidas máscaras de acrílico; as PFF2 ou N95 com válvula; lenços ou bandanas; o face shield sozinho; e máscaras que tenham somente uma camada.