“Matuê” é assassinado durante confronto com a polícia

Notícias do Brasil – O cerco ao homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Zona Oeste do Rio terminou, nesta quinta-feira (9/10), com a morte de Ygor Freitas de Andrade, o “Matuê”, de 28 anos. Ele foi localizado em uma área de mangue no bairro Campinho, após semanas de buscas conduzidas por equipes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP).

Segundo a Polícia Civil, Matuê exercia o comando do tráfico de drogas nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus, áreas marcadas por intensos confrontos entre facções rivais. Considerado um dos principais articuladores da expansão do Comando Vermelho na Zona Oeste, tinha diversos mandados de prisão por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação criminosa.

A operação foi deflagrada após informações de inteligência indicarem que ele estaria escondido em uma mata próxima à Vila do Pan, na Barra da Tijuca. Ferido, tentou se refugiar em meio ao brejo quando equipes da Core, com apoio aéreo e tático, cercaram a região. A ficha de Ygor incluía o comando de pontos de venda de drogas, ordens para ataques a comunidades vizinhas e a condição de mandante da morte do policial civil José Antônio Lourenço, da Core, assassinado em maio deste ano durante operação na Cidade de Deus. Para o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Bope, o suspeito era “extremamente violento” e atuava diretamente em ações armadas.

Em liberdade desde julho de 2019, após indulto judicial, Matuê retomou o controle do tráfico na Gardênia Azul e reforçou a presença do Comando Vermelho, em meio à escalada de confrontos na Zona Oeste. A ação integra a Operação Contenção, que busca conter o avanço da facção e capturar lideranças envolvidas nos conflitos entre Gardênia Azul, Cidade de Deus, Muzema e Rio das Pedras.