Mauro Cid deixa prisão após quatro meses detido

O tenente-coronel Mauro Cid, que estava preso desde 3 de maio no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília, no âmbito da Operação Venire, que apura a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde, foi liberado neste sábado (9/9) após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado expediu o alvará de soltura para o militar e determinou algumas medidas cautelares.

A defesa de Mauro Cid solicitou o relaxamento da prisão de Cid depois que o militar fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota oficial, o Exército Brasileiro informou que acatará a decisão do STF e cumprirá as medidas cautelares impostas ao tenente-coronel Mauro Cid. Além disso, destacou que continuará colaborando com as autoridades e acompanhando o andamento do processo.

O ministro Alexandre de Moraes, membro do STF, deu uma decisão favorável ao tenente-coronel Mauro Cid, concedendo-lhe o alvará de soltura. Além disso, foram determinadas algumas medidas cautelares que ele deverá cumprir agora em liberdade.

Uma das medidas impostas pelo STF é o uso de tornozeleira eletrônica por parte do tenente-coronel Mauro Cid. Isso permitirá que as autoridades monitorem seus movimentos e garantam que ele se mantenha dentro dos limites legais estabelecidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o militar também está proibido de sair de casa em determinados horários. Essa restrição visa garantir que ele cumpra as obrigações impostas pela justiça e evite qualquer possibilidade de fuga.

Outra medida determinada pelo STF é o afastamento do tenente-coronel Mauro Cid das suas funções no Exército. Isso significa que ele não poderá exercer suas atividades militares até que seu caso seja totalmente resolvido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa determinação é uma medida preventiva para evitar que o militar utilize seu cargo para interferir ou influenciar no andamento do processo.

Redação AM POST*