A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

“Me entreguei e pedi ajuda”, diz ex-jogador réu que agrediu ex-namorada com 61 socos

Igor Cabral foi autuado por tentativa de feminicídio e Justiça aceitou denúncia do Ministério Público.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 06:32

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil  – O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, tornou-se réu por tentativa de feminicídio após agredir brutalmente sua ex-namorada, Juliana Garcia, de 35 anos, com 61 socos dentro de um elevador em Natal (RN). A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte foi aceita pela Justiça na quinta-feira (7/8), formalizando a acusação.

PUBLICIDADE

O crime aconteceu em 26 de julho, dentro de um condomínio localizado na praia de Ponta Negra. Segundo a Polícia Civil, a motivação teria sido ciúmes após uma discussão do casal iniciada na área de lazer do prédio. Durante a briga, Igor teria tomado o celular da vítima e o arremessado na piscina, atitude que, segundo Juliana, já havia se repetido em outros episódios.

Leia mais: Homem que agrediu ex-namorada com 61 socos exibe mão ferida após suposta agressão na prisão

PUBLICIDADE

A agressão foi registrada por câmeras de segurança e presenciada, em tempo real, por um segurança do edifício, que acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Igor contido por moradores no térreo do prédio. No momento da prisão, a vítima entregou um bilhete aos agentes afirmando ter sido ameaçada de morte.

Durante audiência de custódia, realizada em 27 de julho, Igor declarou:

PUBLICIDADE

“Assim que a porta do elevador abriu, eu me dei conta do que havia acontecido, do surto que tive. Pedi para as pessoas chamarem uma ambulância e a polícia. Sentei na calçada e me entreguei.”

Juliana sofreu fraturas nos ossos da face e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. Ela recebeu alta no dia 4 de agosto.

PUBLICIDADE

Igor foi preso em flagrante no dia seguinte ao crime, em 28 de julho, e transferido, em 1º de agosto, para a Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim. A defesa do acusado solicitou cela individual, alegando questões de segurança, mas o pedido foi negado por falta de estrutura na unidade prisional.

A Polícia Civil confirmou que ele foi autuado por tentativa de feminicídio, e a investigação reforça o histórico de comportamentos agressivos e destrutivos por parte do acusado durante o relacionamento.

O caso gerou forte repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a violência contra a mulher e a necessidade de proteção mais eficaz às vítimas. A Justiça do Rio Grande do Norte deve marcar, nos próximos dias, a data da primeira audiência do processo.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Jovem sofre choque elétrico ao tocar poste no estacionamento de shopping em Manaus

Vítima foi socorrida pelo Samu após contato com cabo exposto; área foi isolada para segurança.

há 27 minutos

Pará

Secretária de Turismo de Belém viaja à Suécia enquanto COP30 enfrenta crise de hospedagem

Faltando três meses para a conferência da ONU sobre clima, ausência de Cilene Sabino em Belém levanta críticas.

há 28 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 150 vagas de emprego para esta sexta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 39 minutos

Brasil

PGR recorre ao STF para restringir expansão do foro privilegiado

Procuradoria-Geral da República pede que ampliação do foro não seja aplicada a processos já em fase final.

há 1 hora

Manaus

Prefeito David Almeida vai entrega 20 novos ônibus do transporte público nesta sexta-feira (8)

Os veículos irão reforçar o transporte público da zona Leste da cidade.

há 1 hora