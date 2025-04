MEC encerra hoje inscrições para vagas remanescentes do Fies 2025

Notícias do Brasil – Estudantes interessados em disputar as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até esta terça-feira (29) para realizar a inscrição. As oportunidades são referentes ao primeiro semestre de 2025 e correspondem às vagas não preenchidas nas etapas regulares do programa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC).

O Fies oferece financiamento para cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas que aderiram ao programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Quem pode se inscrever

Podem participar do processo seletivo do Fies e do Fies Social os candidatos que:

Participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições;

Obtiveram média mínima de 450 pontos nas provas do Enem e nota acima de zero na redação;

Não tenham participado do Enem na condição de treineiro;

Possuam frequência mínima exigida para o semestre letivo de 2025 no curso desejado;

Apresentem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025) para o Fies tradicional;

Para o Fies Social, estejam inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 758, em 2025).

Fies Social e reserva de cotas

O edital prevê que 50% das vagas remanescentes serão destinadas aos candidatos do Fies Social. Esses estudantes serão automaticamente identificados pelo sistema com base nos dados do CadÚnico.

Os pré-selecionados no Fies Social poderão financiar até 100% dos encargos educacionais. Além disso, haverá reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD), de acordo com o percentual populacional de cada unidade da federação.

Resultados e comprovação de informações

O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 6 de maio, em chamada única, seguida de lista de espera.

Os estudantes pré-selecionados deverão apresentar documentação comprobatória nas instituições de ensino entre os dias 7 e 8 de maio. Em caso de inconsistência nas informações, as instituições poderão solicitar documentos adicionais.

Para candidatos PCD, será necessário apresentar laudo médico indicando o tipo e grau da deficiência, com referência ao código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Oferta de vagas

Em 2025, o MEC prevê a oferta de mais de 112 mil vagas para o Fies, sendo 67.301 vagas para o primeiro semestre. As demais serão disponibilizadas no segundo semestre.