MEC lança app com simuladões e correção automática para o Enem 2025

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta sexta-feira (10/10) o aplicativo “MEC Enem – O Simuladão do Enem”, desenvolvido pela própria pasta como ferramenta de estudos para candidatos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

O app reúne simulados por área do conhecimento, correção automática de redações e materiais de apoio — como vídeos e apostilas —, além de um assistente virtual para tirar dúvidas e ajudar na organização dos estudos. A plataforma também funciona como canal direto de comunicação entre o MEC e os usuários.

Disponível gratuitamente na Apple Store, no Google Play e no navegador pelo endereço app.mecenem.mec.gov.br, o uso é aberto a qualquer pessoa interessada em se preparar para o exame, com foco em ex-estudantes do ensino médio, alunos de cursinhos populares e participantes do programa Pé-de-Meia. Com login via gov.br, é possível acessar trilhas de estudo divididas por área e nível de dificuldade, realizar simulados completos com questões de edições anteriores e utilizar um assistente virtual com inteligência artificial para montar cronogramas personalizados e responder dúvidas com base em conteúdos exclusivos.

A ferramenta inclui ainda cronômetros para simular o tempo real de prova e registra pontuações e conquistas no perfil individual do estudante, que pode compartilhar seus resultados nas redes sociais.

Na seção Redação, o usuário escolhe um tema inspirado em provas anteriores, redige o texto à mão e envia uma foto pelo aplicativo. O sistema realiza a transcrição automática, permite ajustes e faz a correção por inteligência artificial, apresentando sugestões de melhoria e uma pontuação estimada em até 60 segundos.