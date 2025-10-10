A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

MEC lança app com simuladões e correção automática para o Enem 2025

Aplicativo gratuito reúne simulados, trilhas de estudo, materiais de apoio e correção automatizada de redação.

Por Beatriz Silveira

10/10/2025 às 22:01

Ver resumo

Notícias do Brasil – O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta sexta-feira (10/10) o aplicativo “MEC Enem – O Simuladão do Enem”, desenvolvido pela própria pasta como ferramenta de estudos para candidatos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

PUBLICIDADE

O app reúne simulados por área do conhecimento, correção automática de redações e materiais de apoio — como vídeos e apostilas —, além de um assistente virtual para tirar dúvidas e ajudar na organização dos estudos. A plataforma também funciona como canal direto de comunicação entre o MEC e os usuários.

Disponível gratuitamente na Apple Store, no Google Play e no navegador pelo endereço app.mecenem.mec.gov.br, o uso é aberto a qualquer pessoa interessada em se preparar para o exame, com foco em ex-estudantes do ensino médio, alunos de cursinhos populares e participantes do programa Pé-de-Meia. Com login via gov.br, é possível acessar trilhas de estudo divididas por área e nível de dificuldade, realizar simulados completos com questões de edições anteriores e utilizar um assistente virtual com inteligência artificial para montar cronogramas personalizados e responder dúvidas com base em conteúdos exclusivos.

PUBLICIDADE

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

A ferramenta inclui ainda cronômetros para simular o tempo real de prova e registra pontuações e conquistas no perfil individual do estudante, que pode compartilhar seus resultados nas redes sociais.

Na seção Redação, o usuário escolhe um tema inspirado em provas anteriores, redige o texto à mão e envia uma foto pelo aplicativo. O sistema realiza a transcrição automática, permite ajustes e faz a correção por inteligência artificial, apresentando sugestões de melhoria e uma pontuação estimada em até 60 segundos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Mundo

EUA anunciam tarifa extra de 100% contra importações da China

Medida passa a valer em 1º de novembro de 2025, ou antes.

há 22 minutos

Brasil

Polícia fecha fábrica clandestina que adulterava bebidas com metanol em São Paulo

Ação da SSP-SP apreende garrafas e equipamentos em São Bernardo, São Caetano e capital.

há 41 minutos

Manaus

Peles e ossadas de animais silvestres são apreendidos em operação dentro de fábrica de açaí no Centro de Manaus

O responsável pelos itens ilegais foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

há 42 minutos

Amazonas

TCE-AM suspende concurso com mais de 650 vagas em Juruá e aplica multas a ex-prefeito e atual gestor por irregularidades

TCE aplicou multas que somam mais de R$ 27 mil aos dois gestores por não sanarem irregularidades do concurso.

há 1 hora

Brasil

Alexandre de Moraes recua e devolve prazo para defesa de Filipe Martins apresentar alegações finais

Na última quinta-feira, 9, o magistrado havia determinado a destituição da equipe de defesa.

há 1 hora