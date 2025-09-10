A notícia que atravessa o Brasil!

Médica acusada de participação na morte do marido é encontrada morta em cela

Horas após deixar clínica psiquiátrica por ordem judicial, médica acusada de participação no assassinato do marido foi encontrada sem vida no presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 17:21

Notícias do Brasil – A médica Daniele Barreto, de 46 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (9) dentro de uma cela do Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, em Sergipe. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas ao chegarem ao local confirmaram que ela já estava sem vida.

Horas antes do ocorrido, Daniele havia retornado à unidade prisional após determinação da Justiça que encerrou sua permanência em uma clínica psiquiátrica, onde estava internada desde o início de setembro.

Circunstâncias e suspeitas

De acordo com a Secretaria de Justiça de Sergipe, a médica apresentava indícios de comportamento suicida. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Caso do marido

Daniele respondia criminalmente pela participação no assassinato do próprio marido, o advogado José Júnior, de 42 anos, morto em outubro de 2023. Ele foi baleado quando chegava em casa acompanhado do filho do casal, que não foi ferido.

O caso ganhou repercussão no estado, e em novembro de 2024 Daniele passou a figurar entre os sete investigados pelo crime. Formada em cirurgia plástica e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a médica havia sido diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline, informação que também constava nos autos do processo.

A morte de Daniele encerra um capítulo marcado por tragédia, suspeitas e desdobramentos judiciais que vinham acompanhando o caso desde o ano passado.

