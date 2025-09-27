A notícia que atravessa o Brasil!

Médica é afastada após sugerir facada contra deputado Nikolas Ferreira

Profissional de Juiz de Fora (MG) teve suspensão mantida pelo conselho de ética e caso é investigado pelo CRM e Ministério Público.

Por Fernanda Pereira

27/09/2025 às 12:47

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A Maternidade Therezinha de Jesus afastou uma médica residente após ela publicar nas redes sociais uma sugestão de facada contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A postagem ocorreu em 18 de setembro, dia em que o parlamentar visitou o hospital para entregar uma emenda de aproximadamente R$ 500 mil.

A direção do hospital decidiu suspender a médica, e o conselho de ética manteve o afastamento, encaminhando o caso para o CRM-MG, CRM-RJ, Comissão Estadual de Residência Médica e para o Ministério Público. A Câmara Municipal de Juiz de Fora também aprovou uma moção de repúdio ao comentário.

Nos últimos dias, casos semelhantes têm gerado demissões e investigações em diversas áreas. Em Recife, o neurocirurgião Ricardo Barbosa foi desligado de clínica privada após elogiar o atirador que matou o ativista conservador Charlie Kirk. Em Minas Gerais, o preparador físico Luís Otávio Kalil foi demitido após ironizar a morte do influenciador, enquanto em São Paulo a Prefeitura rescindiu contrato com a organização Sustenidos, gestora do Theatro Municipal, após recusa em demitir um funcionário que havia justificado o assassinato de Kirk.

Casos recentes reforçam a atenção sobre comportamentos de profissionais e funcionários nas redes sociais, principalmente quando envolvem ameaças ou incitação à violência contra figuras públicas.

Leia mais: Nikolas Ferreira ironiza manifestação da esquerda contra PEC da Blindagem e anistia

