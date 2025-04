Médico é preso por maus-tratos após cães serem encontrados congelados em freezer

Notícias do Brasil – Um médico foi preso em flagrante nesta terça-feira (29), no bairro Canaã, em Arraial do Cabo (RJ), após a Polícia Civil localizar diversos animais vítimas de maus-tratos em sua residência. Durante a operação, agentes da 132ª Delegacia de Polícia encontraram cães e gatos vivendo em condições insalubres, além de corpos de cachorros — adultos e filhotes — armazenados em sacos plásticos dentro do refrigerador da casa.

A investigação teve início após denúncias feitas pelo próprio filho do suspeito, que apresentou fotos e vídeos comprovando a situação de abandono. Com base nas provas, a autoridade policial solicitou mandado de busca e apreensão, que foi cumprido com apoio de policiais civis.

PUBLICIDADE

No local, os agentes identificaram diversos sinais de negligência. Um dos cães, com ferimentos nas patas, mal conseguia andar e dividia o espaço com fezes e restos de comida estragada. Gatos foram encontrados trancados em um banheiro, também em meio a sujeira e restos de alimentos. Assustados, os felinos tentaram se esconder ao perceberem a presença dos policiais.

Além dos animais vivos, os agentes localizaram substâncias anestésicas utilizadas por cirurgiões-dentistas, cuja posse será investigada. Ao todo, nove animais — seis cães e três gatos — foram resgatados e encaminhados a uma clínica veterinária para atendimento.