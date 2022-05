Médico infectologista é investigado por gravar e postar cenas de sexo com homens em clínica em que atendia

Redação AM POST*

O Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) investiga um médico Infectologista do Distrito Federal por compartilhar no Twitter vídeos de sexo com pacientes homens e até colegas de profissão dentro de um clínica em que atendia.

Continua depois da Publicidade

As cenas explícitas são publicadas pelo profissional de saúde em uma conta que mantém no Twitter, autodenominada “PeludoAN” (abreviação para Asa Norte, bairro de classe média alta de Brasília) com legendas picantes.

“Consultório já viu: tesão na certa, com o tanto de macho gostoso que passa comigo”, escreveu o médico em uma de suas postagens.

Durante as filmagens, o médico fazia questão de usar jaleco e estetoscópio, no entanto, para garantir que as cenas foram feitas no local de trabalho, no decorrer do plantão.

Continua depois da Publicidade

Em um dos vídeos expostos, o especialista em infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) engole o sêmen de um suposto enfermeiro.

“Se tem mamada, tem leitada. Tá aí o final da mamada com o enfermeiro no meio do plantão..[sic]”, escreveu o médico na publicação do vídeo.

Continua depois da Publicidade

Nesta terça-feira (24), o administrador da unidade de saúde informou que o especialista havia sido desligado do corpo médico da instituição particular. “O Dr. Lino não trabalha mais na clínica, e sobre essa denúncia no CRM, não tenho conhecimento nem fui notificado”, afirmou Josué Cardoso ao portal Metrópoles.

Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) ,por sua vez, adiantou que um procedimento vai apurar a conduta ética do profissional de saúde, porém de forma sigilosa. “O CRM-DF investigará a denúncia através de uma sindicância. O procedimento correrá em sigilo para verificar se há indícios de infração ética”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Fórum