Médico voluntário é encontrado morto em abrigo no Rio Grande do Sul

Na manhã desta segunda-feira (13), uma triste notícia abalou a comunidade médica e humanitária do Brasil: o médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, foi encontrado sem vida em um abrigo na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Leandro residia em Vila Velha, na Grande Vitória (ES), e havia se deslocado para a região sul do país para auxiliar as vítimas das recentes enchentes no estado.

Segundo relatos do acupunturista João Paulo Martins, companheiro de Leandro, o médico estava em perfeitas condições de saúde e não tinha histórico de doenças. “Ele era muito saudável, sempre cuidou da saúde. Nunca teve histórico nenhum de problemas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia”, lamentou João Paulo.

Leandro Medice havia organizado a viagem ao Rio Grande do Sul junto com um grupo de amigos médicos, com o objetivo de prestar assistência às vítimas das enchentes. No domingo (12), ele trabalhou incansavelmente, realizando aferições de pressão e oferecendo atendimento básico aos afetados pelas chuvas. Seu retorno estava programado para a noite de segunda-feira, pois tinha compromissos marcados em sua clínica em Vitória na manhã seguinte.

No entanto, quando não apareceu no ponto de encontro combinado com os amigos na segunda-feira, foi iniciada uma busca que culminou na descoberta de seu corpo no abrigo em São Leopoldo. A suspeita é de que Leandro Medice tenha sofrido um mal súbito, mas as circunstâncias exatas de sua morte ainda não foram confirmadas oficialmente.

Redação AM POST