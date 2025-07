Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões na próxima terça

Notícias do Brasil – O concurso 2.890 da Mega-Sena, realizado no último sábado (19), não teve ganhadores na faixa principal. Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio acumulou. A estimativa é que o próximo sorteio, que ocorre na terça-feira (22), pague cerca de R$ 33 milhões para quem cravar os seis números da sorte.

Os números sorteados foram: 15 – 16 – 18 – 32 – 35 – 54.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras faixas de premiação contemplaram milhares de jogadores. Ao todo, 49 apostas acertaram cinco números e cada uma delas receberá o valor de R$ 60.620,89. Já 3.360 apostas conseguiram acertar quatro dezenas, com premiação individual de R$ 1.262,93.

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso pode registrar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (22). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do Brasil, com sorteios realizados três vezes por semana. Com a premiação acumulada, cresce também a expectativa e a movimentação nas lotéricas em busca da aposta premiada.