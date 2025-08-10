A notícia que atravessa o Brasil!

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.899; próximo sorteio será na terça-feira (12).

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 15:30

Notícias do Brasil –  Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (9). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (12).

Os números sorteados foram: 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.

Na faixa de cinco acertos (quina), 56 apostas foram premiadas, cada uma levando R$ 32.574,43. Já na faixa de quatro acertos (quadra), 3.375 apostas receberam R$ 890,92 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia 12, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site e aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo para uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6,00. A probabilidade de acerto varia de acordo com o número de dezenas marcadas: quanto mais números, maior a chance — mas também maior o valor da aposta.

A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil e já pagou prêmios bilionários ao longo de sua história. Além de realizar sonhos, parte da arrecadação é destinada a áreas como educação, segurança, cultura e esporte, por meio de repasses do Governo Federal.

