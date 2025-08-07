Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões no próximo sábado

Notícias do Brasil – Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (7), e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio, que ocorre no sábado (9), pague até R$ 9 milhões ao apostador que cravar os seis números.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48

Apesar de não haver ganhador da faixa principal, 20 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 61.349,01. Outras 1.483 apostas acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 1.363,78.

O concurso faz parte de uma das loterias mais tradicionais e desejadas do país, atraindo milhões de apostadores a cada sorteio.

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso pode fazer a aposta até as 19h (horário de Brasília) do sábado (9), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, ou ainda de forma online, por meio do site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6, mas é possível aumentar as chances escolhendo mais dezenas, o que eleva o valor do jogo.