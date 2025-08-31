Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 14 milhões

Notícias do Brasil – Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.908 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (30/8), o que fez com que o prêmio acumulasse para o próximo concurso, estimado em R$ 14 milhões.

Os números sorteados foram: 20, 35, 36, 37, 38 e 50.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 30 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 54.694,54 cada. Já 2.049 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 1.319,99 por bilhete.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira, dia 2 de setembro. Os interessados em participar podem registrar suas apostas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil e atrai milhões de apostadores a cada sorteio, principalmente quando o prêmio acumula, aumentando a expectativa para ganhar valores milionários. Especialistas lembram que, apesar da grande premiação, a probabilidade de acertar as seis dezenas é baixa, sendo de 1 em mais de 50 milhões.

O próximo concurso promete movimentar novamente o público, com a expectativa de que mais brasileiros tentem a sorte e busquem transformar o prêmio acumulado em uma mudança significativa de vida.