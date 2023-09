Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 85 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2629 da Mega-Sena, cujo sorteio ocorreu nesta terça-feira (5) em São Paulo. Com esse resultado, o prêmio acumulou e a expectativa é de que o próximo sorteio, agendado para sábado (9), possa pagar a quantia estimada de R$ 85 milhões ao vencedor.

As dezenas sorteadas no concurso 2629 foram as seguintes: 11-32-35-40-41-48. Mesmo com a ausência de acertadores na faixa principal, houve ganhadores nas categorias secundárias da Mega-Sena, premiando aqueles que acertaram a quina e a quadra.

Os interessados em concorrer ao prêmio milionário do próximo sorteio podem realizar suas apostas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou através da plataforma online da instituição. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

A Mega-Sena é um dos jogos de loteria mais populares do Brasil e tem atraído a atenção de milhões de pessoas que sonham em conquistar a premiação milionária. A cada concurso, a expectativa de ganhar esse prêmio considerável mantém a loteria em alta.

Redação AM POST

*Com informação Revista Oeste