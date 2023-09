Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 9 milhões

O concurso 2.638 da Mega-Sena não teve acertadores para as seis dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 09 – 30 – 34 – 44 – 54 – 55.

Com o acúmulo, o prêmio para o próximo concurso, que acontecerá neste sábado (30), está estimado em R$ 9 milhões.

Apesar de não haver acertadores na sena, a quina registrou 15 apostas vencedoras, e cada uma delas receberá o prêmio de R$ 105.633,81. Já a quadra teve 1.319 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 1.716,13 para cada uma delas.

Os interessados em participar do próximo concurso, o 2.639, têm até as 19h (horário de Brasília) do sábado para realizar suas apostas. Os bilhetes podem ser adquiridos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, é de R$ 5. Com chances de ganhar um prêmio milionário, a Mega-Sena continua atraindo a atenção dos brasileiros em busca da sorte grande.