Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 11 milhões

Notícias do Brasil – Nenhum jogador conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2.857 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (29). Com isso, o prêmio principal acumulou e a expectativa é que o próximo sorteio pague cerca de R$ 11 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 18 – 28 – 38 – 41 – 50.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras apostas foram premiadas. Ao todo, 37 bilhetes acertaram cinco números e cada ganhador receberá R$ 48.309,97. Já 1.709 apostas conseguiram acertar quatro dezenas, e cada uma delas será premiada com R$ 1.494,16.

Como apostar na Mega-Sena

Os interessados em tentar a sorte no próximo concurso têm até as 19h (horário de Brasília) de sábado (3) para fazer suas apostas. Elas podem ser registradas em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, através do site ou aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena é conhecida por pagar alguns dos maiores prêmios das loterias brasileiras, e a chance de acumulação sempre atrai ainda mais jogadores a cada concurso. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.