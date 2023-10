Mega-Sena deve pagar neste sábado prêmio acumulado de R$ 90 milhões

O concurso 2.650 da Mega-Sena promete agitar as apostas neste sábado (28), com a perspectiva de distribuir um prêmio de R$ 90 milhões para quem acertar os seis números sorteados. O evento está agendado para as 20h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, em São Paulo.

No sorteio anterior, realizado na quinta-feira (26), nenhuma aposta obteve a sequência completa de números premiados. Os números sorteados foram 06, 11, 26, 32, 46 e 56.

As apostas para o concurso estão disponíveis até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, podendo ser realizadas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, espalhadas por todo o território nacional, ou pela plataforma online.

O jogo simples, composto por seis dezenas selecionadas, tem o custo de R$ 5. A expectativa em torno do prêmio acumulado promete atrair os apostadores que buscam a oportunidade de se tornarem milionários neste concurso da Mega-Sena.