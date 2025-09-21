A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Mega-Sena não tem ganhador e acumula com prêmio de R$ 48 milhões

Concurso 2917 não teve acerto das seis dezenas.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 13:31

Ver resumo

Notícias do Brasil –  Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2917 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões. O próximo sorteio está marcado para a terça-feira (23).

PUBLICIDADE

As dezenas sorteadas no último sábado foram: 06, 19, 38, 41, 46 e 57. Embora não tenha havido acertador na faixa principal, outras premiações foram distribuídas. A quina contemplou 48 apostas, e cada bilhete receberá R$ 49.174,73. Já a quadra registrou 3.456 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.125,79.

Leia também: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

PUBLICIDADE

Para participar do próximo concurso, as apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

A expectativa em torno do prêmio acumulado movimenta os jogadores que planejam suas combinações para tentar a sorte no sorteio de terça. Conforme informado, os canais oficiais de aposta permanecem disponíveis até o limite do horário, e o valor do jogo simples segue inalterado. A divulgação dos resultados ocorre após a apuração das apostas, no mesmo dia do sorteio.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Investigações miram logística e possíveis coautores de plano de ataque.

há 2 horas

Brasil

Lula exclui EUA da reunião “Democracia Sempre” paralela à Assembleia-Geral da ONU

Encontro paralelo à Assembleia-Geral da ONU foca democracia, combate à desigualdade e à desinformação.

há 3 horas

Amazonas

Colisão entre bote e jet ski deixa três desaparecidos no Amazonas

Moradores relatam que o jet ski atingiu o bote por volta das 23h.

há 3 horas

Manaus

Bairros Coroado e Flores ficarão sem energia nesta segunda (22)

Concessionária programa desligamentos para serviços de manutenção e ampliação da rede.

há 3 horas

Polícia

PM flagra flanelinhas extorquindo motoristas durante show da Klesssinha em Manaus: “alguns estão cobrando R$150”

Polícia Militar flagrou a prática.

há 4 horas