Mega-Sena não tem ganhador e acumula com prêmio de R$ 48 milhões

Notícias do Brasil – Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2917 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões. O próximo sorteio está marcado para a terça-feira (23).

As dezenas sorteadas no último sábado foram: 06, 19, 38, 41, 46 e 57. Embora não tenha havido acertador na faixa principal, outras premiações foram distribuídas. A quina contemplou 48 apostas, e cada bilhete receberá R$ 49.174,73. Já a quadra registrou 3.456 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.125,79.

Para participar do próximo concurso, as apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

A expectativa em torno do prêmio acumulado movimenta os jogadores que planejam suas combinações para tentar a sorte no sorteio de terça. Conforme informado, os canais oficiais de aposta permanecem disponíveis até o limite do horário, e o valor do jogo simples segue inalterado. A divulgação dos resultados ocorre após a apuração das apostas, no mesmo dia do sorteio.