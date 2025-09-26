A notícia que atravessa o Brasil!

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 80 milhões 

Apostas podem ser feitas até às 19h.

26/09/2025 às 06:32 - Atualizado em 26/09/2025 às 06:33

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 9 milhões neste sábado (09)

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil  – O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).

As seis dezenas sorteadas foram: 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53

A quina teve 66 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 34.524,56. Os 4.131 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ R$ 909,21 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Leia mais: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 54 milhões nesta quinta-feira (25)

Agência Brasil

