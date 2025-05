Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai para R$ 38 milhões

Notícias do Brasil – Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.859 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (6). Com isso, o prêmio principal acumulou e está agora estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado, dia 8 de junho.

As dezenas sorteadas foram: 07 – 08 – 15 – 17 – 20 – 51.

PUBLICIDADE

Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 77 apostas acertaram cinco dos números sorteados e vão receber individualmente a quantia de R$ 33.331,53. Outros 4.406 apostadores fizeram a quadra e receberão R$ 832,15 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do sábado (08), tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pela internet, por meio do site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. O jogo simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa atualmente R$ 5,00.

A Mega-Sena é um dos concursos mais populares do país e, com prêmios altos como o deste próximo sorteio, costuma atrair milhões de apostadores em todo o Brasil. Os valores pagos variam conforme a arrecadação total e o número de ganhadores em cada faixa de premiação.