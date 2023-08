Mega-Sena pode pagar neste sábado prêmio de R$ 30 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas premiadas do Concurso 2.625 da Mega-Sena.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje, tanto nas casas lotéricas de todo o Brasil quanto pela internet no site das loterias Caixa. O sorteio será às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

A aposta simples, com a marcação de seis números, custa R$ 5.

O prêmio está acumulado e é estimado em R$ 30 milhões.

Agência Brasil