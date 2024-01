Mega-Sena pode pagar R$ 31 milhões neste sábado

Neste sábado (20), a Caixa Econômica Federal promoverá os sorteios dos concursos 2.678 da Mega-Sena e 114 da +Milionária, ambos com prêmios atrativos. O concurso da +Milionária destaca-se com uma estimativa de R$ 126 milhões, oferecendo um prêmio principal mínimo de R$ 10 milhões por sorteio e apresentando dez faixas de premiação.

As apostas para a +Milionária têm peculiaridades, exigindo que, além de acertar as seis dezenas, o apostador também escolha dois “trevos”. O valor da aposta simples é de R$ 6, permitindo a escolha de seis números de 50 disponíveis e dois trevos entre os seis disponíveis. Para apostas múltiplas, é possível selecionar de seis a 12 números e de dois a seis trevos, com preços variados.

Enquanto a +Milionária oferece chances únicas, a Mega-Sena, que acumulou no último sorteio, pode pagar um prêmio de R$ 31 milhões para os sortudos que acertarem as seis dezenas. A aposta mínima para a Mega-Sena é de R$ 5 e pode ser realizada até as 19h nas lotéricas ou pela internet.

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, ocorrendo às terças, quintas e sábados. Os participantes têm até as 19h (horário de Brasília) para realizar suas apostas, com a possibilidade de escolher entre diferentes números de dezenas e tipos de aposta.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para a aposta simples na Mega-Sena, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, enquanto uma aposta com 15 dezenas, a máxima permitida, apresenta uma probabilidade de 1 em 10.003.